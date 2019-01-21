Птица на миллион: в Белгородской области будут судить контрабандистов

Белгород, , 17:41 — REGNUM В Белгородской области завершено расследование уголовного дела о покушении на контрабанду кречетов, занесенных в Красную книгу. Как сообщила 21 января пресс-служба Следственного комитета РФ, фигуранты дела — уроженец Сирии и супруги с Украины, проживающие на территории Белгородской области.

Члены организованной преступной группы, обвиняются в незаконном хранении, содержании и перевозке диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами, а также в покушении на контрабанду особо ценных диких животных.

Как установили следователи, преступная группа образовалась в сентябре 2018 года. В ноябре 2018 года, супружеская пара приехала в Иркутск и за тысячу долларов купила восемь кречетов, поместили краснокнижных птиц в тайник в автомобиле и перевезли в Белгородскую область, где держали птиц в сарае.

Позже кречетов повезли в город Шебекино, где банду и задержали. Птиц у контрабандистов изъяли отправили в Белгородский зоопарк. Общая стоимость кречетов, по оценкам правоохранительных органов, составляет более девяти миллионов рублей.

Уголовное дело с выводами орнитологической экспертизы направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будет передано в суд.