Трагедия за трагедией: на Ставрополье от угарного газа погибли два человека

Ставрополь, , 17:13 — REGNUM Два человека погибли в результате отравления угарным газом в Минеральных Водах Ставропольского края. Об этом 21 января сообщила пресс-служба «Газпром Газораспределение Ставрополь».

Как сообщается, 42-летний мужчина и 36-летняя женщина погибли из-за нарушения правил эксплуатации проточного газового водонагревателя (колонки). Как позже установили специалисты, в ванной комнате была самовольно установлена газовая колонка без дымохода, в помещении выявлена высокая концентрация угарного газа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, несколькими днями в Пятигорске угарным газом отравились сразу семь человек, в том числе ребенок. Одна женщина погибла, остальные госпитализированы. 21 января СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением людей по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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