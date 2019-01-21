Понедельник, 21 Января 2019 года
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Жертвами взрыва на шахте в Пакистане стали трое человек

Происшествия

Сообщается также о четверых пропавших без вести

Кветта, Пакистан, 21 января 2019, 18:10 — REGNUM  Жертвами взрыва газа в шахте на юго-западе Пакистана стали не менее троих шахтеров, 21 января передает агентство Associated Press.

Авария произошла на угольной шахте в деревне Дуки, расположенной в провинции Белуджистан, в 160 километрах от Кветты.

Сообщается также о четверых пропавших без вести — спасателям пока не удалось пробиться к месту обрушения, где находились пропавшие горняки.

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Аварии на шахтах
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