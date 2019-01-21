Подозреваемый в торговле наркотиков француз сбежал из индонезийской тюрьмы

Матарам, Индонезия, , 16:21 — REGNUM Житель Франции, подозреваемый в торговле наркотиками, сбежал из индонезийской тюрьмы на острове Ломбок, недалеко от Бали, сообщили 21 января в местной полиции.

По словам представителя местной полиции, подозреваемый Феликс Дорфин, родом из города Бетюн на севере Франции, распилил решетку камеры полицейского следственного изолятора, где он содержался в ожидании суда, и сбежал ночью с 20 на 21 января 2019 года.

«Подозреваемый сбежал через окно со второго этажа следственного изолятора», — заявил Команг Суартана, представитель от полицейского участка.

Сообщается также, что французское консульство в Индонезии отказалось комментировать случившееся.

Известно, что 35-летний житель Франции был арестован в конце сентября 2018 года в аэропорту «Ломбок» с несколькими видами наркотиков, включая кокаин, экстази и амфетамины, спрятанные в чемодан с двойным дном. Мужчина, названный индонезийскими властями как «профессиональный курьер», регулярно путешествовал по Юго-Восточной Азии.

Напомним, антинаркотическое законодательство Индонезии является одним из самых строгих в мире и торговцы приговариваются к длительным срокам тюремного заключения и даже смертной казни. Побег относительно распространен в Индонезии, где тюрьмы часто переполнены, а иногда и плохо охраняются. В июне 2017 года четверо задержанных иностранцев сбежали из тюрьмы на острове Бали, выкопав туннель. Трое из них были снова пойманы.