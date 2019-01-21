В Чёрном море наши лодку с телом моряка из затонувшего сухогруза

Туапсе, Краснодарский край, , 16:12 — REGNUM В нейтральных водах Чёрного моря найдена лодка сухогруза «Волго-Балт» с телом моряка на борту, сообщил Следственный Комитет РФ 21 января на официальном сайте.

Лодка была обнаружена экипажем судна «NURS» в 70−100 морских милях от города Туапсе.

В СК РФ отметили, что в шлюпке найдено тело моряка. По данным ТАСС, это может быть без вести пропавший капитан судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судно «Волго-Балт» везло уголь из порта Азов в турецкий порт Самсун. 7 января 2019 года оно затонуло в 148 км от побережья Турции. Из тринадцати членов экипажа одиннадцать — граждане Украины, ещё двое — граждане Азербайджана. Спасти удалось лишь семерых членов команды.

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