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Пострадавшим от взрыва газа в Шахтах направлено 7 млн рублей

Происшествия

Более 6,5 млн рублей – средства из регионального бюджета, свыше 500 млн рублей – средства из муниципальной казны

Шахты, Ростовская область, 21 января 2019, 15:53 — REGNUM  Более 7 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов направлено пострадавшим от взрыва бытового газа жителям города Шахты (Ростовская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 января.

По уточнённой информации, в настоящее время готовятся документы на выплаты за частичную или полную утрату имущества. По итогам проверки специальной комиссии формируется список граждан, претендующих на компенсацию в размере 50 или 100 тыс. рублей.

Кроме того, единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого уже получили 79 человек.

ИА REGNUM напоминает, что по 1 млн рублей из средств областного бюджета было выплачено семьям, потерявшим близких в результате ЧС. Всего трагедия унесла жизни пяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Родным погибших при взрыве в Шахтах выплатят 5 млн рублей

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Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
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