Понедельник, 21 Января 2019 года
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В Донбассе на линии разграничения скончался мужчина

Происшествия

У него было больное сердце

Станица Луганская, Украина, 21 января 2019, 15:36 — REGNUM  На линии разграничения в районе населённого пункта Станица Луганская скончался мужчина 1946 года рождения, сообщило 21 января информационное издание Liga.net.

Мужчина вместе со своей женой направлялся в сторону временно подконтрольной ВСУ территории ЛНР, однако не дошёл около 100 метров до украинского блокпоста.

«Причина смерти неизвестна, но по предварительной информации, у мужчины было больное сердце», — сказано в сообщении.

Напомним, пенсионеры, живущие на территории ДНР и ЛНР, вынуждены ежемесячно ездить за пенсией на подконтрольную Украине территорию. Украинская сторона игнорирует любые просьбы упростить данную процедуру, несмотря на отсутствие настоящих препятствий для получения пенсий жителями Донбасса.

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Война в Донбассе
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