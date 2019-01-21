Боевики ВСУ избили и ограбили предпринимателя — разведка ЛНР

Луганск, , 15:13 — REGNUM На территории подконтрольного Украине населённого пункта Попасная три боевика 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ избили и ограбили владельца магазина, заявил 21 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

«Инцидент произошел после того, как предприниматель отказался платить так называемый «налог на защиту». Избив хозяина магазина, боевики забрали дневную выручку из кассы, загрузили продуктами военный автомобиль и скрылись с места преступления», — рассказал представитель ЛНР.

Марочко также сообщил, что мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным разведки ЛНР, в рядах ВСУ остро стоит проблема гепатита А. Представители ЛНР посоветовали жителям подконтрольных Украине территорий быть осторожными, и стараться не контактировать с украинскими боевиками.

Читайте также: ВСУ косит «болезнь грязных рук» — разведка ЛНР