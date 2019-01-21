В сети появилось видео с места падения российского БТР в Абхазии

Москва, , 14:56 — REGNUM В сети появились кадры с места падения бронетранспортера с российскими военными в Абхазии, видео опубликовано на YouTube-канале Вести Крым.

Напомним, инцидент произошел 18 января. При следовании колонны техники с горного полигона Цабал бронетранспортер упал в ущелье. Сообщалось, что в результате происшествия погибли трое военнослужащих, еще двое были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи возбудили дело после гибели российских военных в Абхазии