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В сети появилось видео с места падения российского БТР в Абхазии

Происшествия

В результате происшествия погибли трое военнослужащих

Москва, 21 января 2019, 14:56 — REGNUM  В сети появились кадры с места падения бронетранспортера с российскими военными в Абхазии, видео опубликовано на YouTube-канале Вести Крым.

Напомним, инцидент произошел 18 января. При следовании колонны техники с горного полигона Цабал бронетранспортер упал в ущелье. Сообщалось, что в результате происшествия погибли трое военнослужащих, еще двое были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи возбудили дело после гибели российских военных в Абхазии

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