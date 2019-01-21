Полиция Москвы объявила о поимке угрожавшего школе коллектора

Москва, , 14:32 — REGNUM Сотрудники полиции задержали коллектора, от которого поступали звонки в московскую школу № 1285, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

По данным полиции, подозреваемому 28 лет. Он является жителем столицы. Полиция возбудило уголовное дело по статье «Самоуправство».

По предварительной информации, от мужчины поступали звонки на телефон учебного заведения и личный номер директора о задолженности по кредиту одного из родителей учащегося. Коллектор требовал воздействовать на должника, а также высказывал угрозы жизни и здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции взял на контроль ситуацию с московской школой № 1285. Глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия») направлял запросы в МВД и Генпрокуратуру для проведения проверки фактов угроз.

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