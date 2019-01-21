В Уганде зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Масака, Уганда, , 14:12 — REGNUM Свиноводы из округа Масака в Уганде подсчитывают потери после очередной вспышки африканской чумы свиней, сообщает Daily Monitor Uganda.

Африканская чума свиней — инфекционное заболевание, которое быстро распространяется среди свиней.

«Мы все еще не можем назвать точное число погибших за последнюю неделю свиней, заболевание также было зафиксировано в соседних округах Букомансимби, Сембабуле и Лвенго, мы работаем совместно с администрациями этих округов, чтобы сдержать эпидемию», — сообщил главный ветеринар по округу Масака Доктор Кирумира Мукаса.

Мукаса призвал фермеров незамедлительно сообщать ветеринарам о новых заражениях. Также он предостерег жителей от употребления в пищу мяса заболевших животных. Другой мерой безопасности, предложенной Мукасой, стало недопущение свиней в соседние округа, чтобы они не смогли передать болезнь, а также тщательная очистка их загонов и дезинфекция кормушек.

Округ Масака — главный производитель свинины в Уганде, поэтому задача предотвращения заболевания очень важна.