Трое детей пострадали в массовой аварии на трассе под Екатеринбургом

, , 14:00 — REGNUM В Свердловской области на 87-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД, авария случилась рано утром 21 января.

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Автомобиль ВАЗ-2110, двигаясь в сторону Екатеринбурга, пошёл на обгон автомобиля МАЗ, однако не справился с управлением, задел автомобиль «Чери». В результате удара отечественную легковушку отбросило под грузовик.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Они госпитализированы в больницу города Богданович. Водитель автомобиля «Чери», а также трое её несовершеннолетних пассажиров (девочки 2010, 2016, 2004 годов рождения) получили незначительные ушибы.

«Дети перевозились в соответствии с правилами безопасности с использованием детских удерживающих устройств, что позволило избежать серьезных травм», — уточнили в ГИБДД.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются дорожные полицейские.

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Напомним, в Свердловской области только за прошедшие новогодние праздники было выявлено порядка 11 тыс. нарушений правил дорожного движения. За первую неделю 2019 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах 418 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.

За этот период в регионе зарегистрировано 54 ДТП, в результате которых погибли 13 человек, двое из которых — дети, ещё 96 человек пострадал.