Преступление в подъезде, самоубийство подозреваемого: дела в Чувашии

Чебоксары, , 13:38 — REGNUM В Чувашии в прошлом году снизилось число убийств и преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельными исходами. Как правило, жертвами становятся родственники — родители, супруги. Нередко на преступления идут ранее судимые лица, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В январе 2019 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении двоих горожан, которые до смерти забили своего знакомого. По делу проходил ещё один мужчина, который затем покончил жизнь самоубийством. Следствие полагает, что 21 апреля 2018 года обвиняемые в ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений избили своего знакомого — экспертиза насчитала не менее 49 ударов. Избитый скончался от полученных ранений. Дело направлено в суд, обвиняемые заключены под стражу.

Также направлено в суд уголовное дело в отношении неоднократно судимого 42-летнего жителя Чебоксар, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Калининского района столицы Чувашии, мужчина после совместного распития алкогольных напитков на почве личных неприязненных отношений устроил скандал со своим знакомым.

«Находясь на лестничной площадке, мужчина вытащил из рукава куртки нож и ударил в живот своему знакомому», — говорят в надзорном ведомстве.

Жертвами избиений зачастую становятся родители и супруги. Так, в Красноармейском районе вынесено судебное решение в отношении 78-летнего мужчины, которого обвиняют в смерти 80-летней супруги. Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2018 года злоумышленник во время ссоры с женой жестоко избил её. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Экспертиза показала, что злоумышленник не может осознавать общественную опасность своих действий вследствие хронического психического расстройства. Постановлением суда сельчанин признан невменяемым, в отношении него применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре.

В Чебоксарах осуждён 46-летний безработный, до смерти забивший в июне 2018 года свою 77-летнюю мать. Следствием и судом было установлено, что в момент совершения преступления мужчина был пьян, причиной избиения стала ссора на почве личных неприязненных отношений. Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В следственном управлении отмечают, что злоумышленник нигде не работал, жил на пенсию потерпевшей. В марте 2018 года он уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев матери, за что был помещен под административный арест на 10 суток.

В сентябре было раскрыто убийство 37-летней жительницы Чебоксар, в совершении которого подозревают ее супруга, ранее судимого за убийство. Под влиянием улик он сознался и рассказал, как вывез и закопал её тело в чемодане в лесопосадке в центре города. Расследование дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2−18 году в Чувашии следственными органами зарегистрировано 42 убийства (в 2017 году — 86) и 39 преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельными исходами (в 2017 году — 51), раскрываемость превысила 94% и 97% соответственно.

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