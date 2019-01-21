Следователи возбудили дело после гибели российских военных в Абхазии

Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM Следователи возбудили дело по факту гибели российских военных в результате опрокидывания БТР в Абхазии, сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа Минобороны РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 350 УК РФ («Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент произошел 18 января. При следовании колонны техники с горного полигона Цабал БТР-80 упал в ущелье, в результате происшествия погибли три человека, еще двое военных были госпитализированы.

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