В Одесской области корью заболело 40 детей

Шевченково, Украина, 21 января 2019, 13:28 — REGNUM В селе Шевченково в Одесской области у 40 детей подтвердился диагноз «корь», сообщило местное издание «Думская.нет».
Ещё десять человек имеют похожие симптомы, но медицинского подтверждения кори пока нет.
В школах и детском саду населённого пункта объявлен карантин.
«Вспышка кори — следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации», — заявил глава объединённой территориальной общины Павел Бойченко.
Как сообщило ИА REGNUM, Роспотребнадзор предупреди граждан России о наибольшем за последние десять лет росте заболеваемости корью на Украине и в Грузии.
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