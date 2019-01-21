Понедельник, 21 Января 2019 года
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В Одесской области корью заболело 40 детей

Происшествия

Ещё десять детей имеют неподтверждённый диагноз

Шевченково, Украина, 21 января 2019, 13:28 — REGNUM  В селе Шевченково в Одесской области у 40 детей подтвердился диагноз «корь», сообщило местное издание «Думская.нет».

Ещё десять человек имеют похожие симптомы, но медицинского подтверждения кори пока нет.

В школах и детском саду населённого пункта объявлен карантин.

«Вспышка кори — следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации», — заявил глава объединённой территориальной общины Павел Бойченко.

Как сообщило ИА REGNUM, Роспотребнадзор предупреди граждан России о наибольшем за последние десять лет росте заболеваемости корью на Украине и в Грузии.

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Корь
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