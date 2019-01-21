В Египте телеведущего приговорили к тюремному заключению

Гиза, Египет, , 13:25 — REGNUM Суд Египта 20 января приговорил телеведущего Мохаммеда Аль-Гейти к тюремному заключению сроком на один год за интервью с мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Daily Monitor Uganda.

Мохаммед Аль-Гейти был осужден за пропаганду гомосексуализма и презрение к религии. Также суд Гизы назначил ему штраф в размере 147 долларов США.

В августе 2018 года Гейти взял интервью у человека нетрадиционной сексуальной ориентации в своем ток-шоу на частном телеканале LTС TV, в эфире обсудили гомосексуальность, также он откровенно рассказал о своих отношениях с другим мужчиной.

Интервью было проведено на условиях анонимности, лицо гостя было скрыто. Сразу же после выхода интервью Верховный совет регулирования СМИ закрыл канал LTС TV на две недели профилактических работ, обвинив канал в «профессиональных нарушениях», так как по закону Египта нельзя освещать тему гомосексуализма в СМИ.