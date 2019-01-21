В Пакистане зафиксирован случай заражения свиным гриппом

Исламабад, , 15:54 — REGNUM В PIMS Hospital в столице Пакистана Исламабаде доставили женщину с подозрением на свиной грипп, диагноз подтвердился.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, сотрудники Национального института здравоохранения, изучив анализы пациентки, подтвердили, что она инфицирована вирусом H1N1, известным под названием «свиной грипп».

Пациентка, 32-летняя Асма, является жительницей города Абботабад в провинции Хайбер-Пахтунхва. Известно, что недостаточное развитие средств борьбы с заболеваниями делает эту провинцию источником многих инфекций и эпидемий в Пакистане.

Ранее сообщалось о случаях заражения свиным гриппом в Индии.