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Пассажиры рейса Нью-Йорк — Гонконг застряли в Канаде на 16 часов из-за ЧП

Происшествия

Летевший из США в Китай самолет совершил экстренную посадку в небольшом аэропорту и не смог взлететь

Гус-Бей, Канада, 21 января 2019, 13:31 — REGNUM  Пассажиры американской авиакомпании United Airlines вынуждены были провести 16 часов внутри стоящего на земле самолета при наружной температуре — 30. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Вечером 19 января летевший из Нью-Йорка в Гонконг самолет совершил экстренную посадку в канадском аэропорту Гус-Бей из-за необходимости оказать медицинскую помощь одному из пассажиров. Пострадавший был доставлен в больницу, однако самолет не смог продолжить полет. Вероятно, примерзла одна из дверей машины, пока она стояла на земле, пишет издание.

250 пассажирам было запрещено спускаться на землю из-за отсутствия таможенников. Люди провели в стоящем на морозе самолете 16 часов, в их распоряжении были только тонкие пледы, поэтому многие замерзли. Через 10 часов пассажирам доставили еду из ресторанов быстрого питания.

На следующий день люди были доставлены другим самолетом обратно в Нью-Йорк, откуда начали свое путешествие в Гонконг.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в США самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренный разворот в воздухе и возвращение в аэропорт, поскольку на его борту было забыто донорское сердце для срочной пересадки.

Читайте ранее в этом сюжете: В США на борту пассажирского самолета забыли донорское сердце для пересадки

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Авиапроисшествия
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