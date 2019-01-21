Пассажиры рейса Нью-Йорк — Гонконг застряли в Канаде на 16 часов из-за ЧП

Гус-Бей, Канада, , 13:31 — REGNUM Пассажиры американской авиакомпании United Airlines вынуждены были провести 16 часов внутри стоящего на земле самолета при наружной температуре — 30. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Вечером 19 января летевший из Нью-Йорка в Гонконг самолет совершил экстренную посадку в канадском аэропорту Гус-Бей из-за необходимости оказать медицинскую помощь одному из пассажиров. Пострадавший был доставлен в больницу, однако самолет не смог продолжить полет. Вероятно, примерзла одна из дверей машины, пока она стояла на земле, пишет издание.

250 пассажирам было запрещено спускаться на землю из-за отсутствия таможенников. Люди провели в стоящем на морозе самолете 16 часов, в их распоряжении были только тонкие пледы, поэтому многие замерзли. Через 10 часов пассажирам доставили еду из ресторанов быстрого питания.

На следующий день люди были доставлены другим самолетом обратно в Нью-Йорк, откуда начали свое путешествие в Гонконг.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в США самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренный разворот в воздухе и возвращение в аэропорт, поскольку на его борту было забыто донорское сердце для срочной пересадки.

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