Понедельник, 21 Января 2019 года
13:07:32 МСК

Под Калугой женщина плеснула кислотой в лицо сотруднице кредитной компании

Происшествия

Злоумышленница задержана

Под Калугой женщина плеснула кислотой в лицо сотруднице кредитной компании
Иллюстрация: 40.мвд.рф
Посетительница плеснула кислотой в лицо сотруднице кредитной организации

р-н Дзержинский, Калужская область, 21 января 2019, 12:45 — REGNUM  В Калужской области совершено нападение на работника кредитной организации. Как сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, попытка отрытого хищения денежных средств была совершена в одной из финансово-кредитных организаций районного центра Дзержинского района области.

Читайте также: Житель Тюмени дважды за день пытался ограбить финансовые организации

Как было установлено, в помещение офиса зашла неизвестная женщина и выплеснула из банки, которую принесла с собой в пакете, жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Личность подозреваемой удалось оперативно установить. Ей оказалась местная жительница 1968 года рождения. По версии оперативников, на преступление она пошла, решив таким образом поправить своё материальное положение. В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой».

По предварительной информации, содержащаяся в стеклянной таре жидкость — это раствор кислоты. Потерпевшая доставлена в больницу.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщал ИА REGNUM, в 2018 году в Калужской области сократилась преступность. Так, на 20% снизилось количество совершённых на улицах разбойных нападений, на 17,7% — грабежей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бандитизм, разбой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить