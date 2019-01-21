Убил и расчленил: в Оренбуржье возбуждено дело о жестоком преступлении

Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбургской области женщина, которую разыскивали как без вести пропавшую, стала жертвой жестокого преступления. Оренбурженку убили, а затем расчленили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что родственник обратился в правоохранительные органы с информацией о том, что его 46-летняя тётя пропала. Во время оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения силовиков попал мужчина, который сейчас является подозреваемым в убийстве.

Мужчина допрошен и дал признательные показания. Согласно им, оренбуржец во время ссоры задушил свою знакомую. Чтобы замести следы преступления, решил её расчленить, упаковать останки и выбросить в районе лесополосы возле дачного массива. Преступление совершено в квартире, где проживала покойная. Фигурант уголовного дела также попытался смыть следы крови, но следователи обнаружили в квартире улики, имеющие отношение к жестокому убийству.

Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Стоит отметить, что уголовные дела о расчленённых телах редки в регионе и вызвают широкий резонанс. В 2018 году сообщалось о двух случаях летом. В начале лета в Оренбурге собака принесла хозяевам страшную находку — фрагмент человеческого тела. Второй случай отмечен в июле также в Оренбурге. Силовики информировали о признании матери. Она утверждала, что после смерти сына расчленила его тело и хранила в пакетах на балконе. Из-за потерянных паспортов и отсутствия денег женщина не могла организовать похороны.

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