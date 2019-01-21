В Абхазии сорвался в пропасть российский БТР — есть погибшие

Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В горах Абхазии в результате падения бронетранспортера в ущелье погибли трое российских военнослужащих. Об этом сообщает 21 января пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

Отмечается, что еще двое военных в результате падения БТР-80 пострадали и были госпитализированы. ЧП произошло 18 января на сложном участке дороги при следовании колонны техники с горного полигона Цабал, добавили в военном ведомстве. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года стало известно, что в Перми родители Александра С., погибшего в Приморье во время службы в армии, подали иск с требованием компенсации морального вреда за смерть сына.

Читайте также: Родители погибшего на полигоне пермяка требуют от Минобороны 14 млн рублей