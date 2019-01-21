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На Мальдивах во время дайвинга погибла туристка из России

Происшествия

Местная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего

Мале, 21 января 2019, 12:38 — REGNUM  На Мальдивских островах во время дайвинга погибла 37-летняя российская туристка, сообщает 21 января «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на компанию «Экзотик Тайм», которая организовала погружение.

«Российская туристка в воскресенье (20 января) утонула во время погружения с аквалангом, это несчастный случай», — сообщили в компании.

Отмечается, что у погибшей женщины была страховка, которая должна покрыть репатриацию в Россию. В настоящее время местная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии погиб российский турист, сорвавшись с балкона на третьем этаже гостиницы.

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