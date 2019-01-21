В пензенском санатории после массового отравления детей объявлен карантин

Пенза, , 12:12 — REGNUM По факту массового отравления детей в пензенском санатории «Надежда» проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что 18 и 19 января в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» госпитализированы шестеро детей: трое — с диагнозом «острая вирусная инфекция», еще трое — с диагнозом «острый фарингит». До настоящего времени трое остаются в стационаре.

В частности, проверяется соблюдение законодательства при организации питания и создании безопасных условий пребывания детей в лечебно-оздоровительной организации.

«В санатории введены карантинные мероприятия», — подчеркнули в прокуратуре и добавили, что проверку проводят и органы следствия в уголовно-процессуальном порядке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в числе пострадавших в санатории — 44 несовершеннолетних. Составлен протокол о приостановке деятельности санатория. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Организовано лабораторное обследование заболевших, контактных лиц, работников пищеблока, в санатории отобраны пробы для лабораторного исследования.

В настоящее время в рамках санитарно-эпидемиологического расследования возникшего очага острой кишечной инфекции основной рабочей версией является пищевой путь передачи, уточнили в управлении.

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