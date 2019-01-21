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Водитель «Гелендвагена» в Москве таранил своих похитителей

Происшествия

Несколько злоумышленников посадили мужчину в отечественную легковушку, после чего повезли домой — за суммой в 20 млн рублей

Москва, 21 января 2019, 12:09 — REGNUM  В центре Москвы мужчине с помощью травматического оружия удалось отбиться от группы вымогателей, передает 21 января телеканал «РЕН-ТВ».

Согласно предварительной информации, несколько злоумышленников посадили мужчину в отечественную легковушку, после чего повезли домой — за суммой в 20 млн рублей.

Во дворе дома похищенный запрыгнул в свой бронированный «Гелендваген», после чего таранил легковушку вымогателей, а затем открыл по ним стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента есть как минимум один пострадавший. В настоящее время на месте работают правоохранители и экстренные службы.

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Вымогательства
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