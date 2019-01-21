Понедельник, 21 Января 2019 года
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Смерть на дороге: в Керчи погибли два человека

Происшествия

По предварительным данным, один из участников аварии был пьян

Керчь, Крым, 21 января 2019, 11:51 — REGNUM  Два человека погибли и ещё один серьёзно пострадал в результате ДТП в Керчи. Об этом ИА REGNUM 21 января сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

«20 января на шоссе Героев Сталинграда столкнулись автомобили Renault Logan и Skoda Fabia. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших», — уточнили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев трагедии, один из водителей был в нетрезвом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рейсовый автобус в Симферопольском районе протаранил легковой седан, в результате чего один человек погиб и ещё шесть пассажиров получили многочисленные травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейсовый автобус в Крыму протаранил седан — один человек погиб

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Дорожно-транспортные происшествия
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