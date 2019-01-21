Смерть на дороге: в Керчи погибли два человека

Керчь, Крым, , 11:51 — REGNUM Два человека погибли и ещё один серьёзно пострадал в результате ДТП в Керчи. Об этом ИА REGNUM 21 января сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

«20 января на шоссе Героев Сталинграда столкнулись автомобили Renault Logan и Skoda Fabia. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших», — уточнили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев трагедии, один из водителей был в нетрезвом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рейсовый автобус в Симферопольском районе протаранил легковой седан, в результате чего один человек погиб и ещё шесть пассажиров получили многочисленные травмы.

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