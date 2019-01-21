Кавказ трясет: 12 землетрясений произошли в Чечне, Дагестане и Ингушетии

Грозный, , 11:44 — REGNUM С начала 2019 года на территории Северо-Кавказских республик произошло уже 12 землетрясений. Только за один день 20 января зафиксировано четыре подземных толчка, сообщили в Единой геофизической службы РАН. Около 13:10 произошло землетрясение в Ножай-Юртовском районе Чечни. Его магнитуда составила 4,1.

После этого последовала еще серия подземных толчков. Один из них магнитудой 3,8 произошел спустя две минуты в Ботлихском районе Дагестана, в километре от села Гагатли. Его эпицентр был расположен в девяти километрах к юго-западу от эпицентра чеченского землетрясения, пишет портал «Юга».

Спустя час — около 14:30 тряхнуло в Гумбетовском районе. Магнитуда на этот раз составила 4. Еще через два с половиной часа, около 17:22, землетрясение магнитудой 3,9 произошло вновь в Ботлихском районе, в семи километрах к северу от села Гагатли.

Стоит отметить, что подвижность земной коры на Северном Кавказе в 2019 году очень активная. Так, с 17 по 19 января только в Дагестане произошло семь землетрясений магнитудой от 3,3 до 3,7. Их зафиксировали в Кумторкалинском, Гумбетовском и Ботлихском районах. В Ингушетии были зафиксированы подземные толчки 7 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, подземные толки фиксировались на Северном Кавказе и в конце 2018 года. Так, 28 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,6 в Ножай-Юртовском районе. Его эпицентр находился в семи километрах от села Центарой, на глубине 70 километров. В октябре землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от села Троицкое в Ингушетии.