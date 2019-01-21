В Пензенской области в санатории отравились более 40 детей

Пенза, , 11:27 — REGNUM В Пензенской области в санатории «Надежда» произошло массовое заболевание кишечной инфекцией среди детей, сообщает 21 января пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего пострадали 44 ребенка, трое из них находятся на лечение в Кузнецкой межрайонной детской больнице. В настоящий момент все отдыхающие в санатории дети находятся на карантине. Составлен протокол о приостановке деятельности санатория. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в детских садах Москвы произошли массовые отравления детей, ряд учреждений были закрыты на карантин. По данным Роспотребнадзора, причиной отравления является некачественный творог.

Между тем, родители многих заболевших детей по-прежнему остаются в неведении, а сами малыши до сих пор не могут выздороветь.

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