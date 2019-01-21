СКР: Пьяный полицейский в Чувашии сбил двух пешеходов и скрылся

Чебоксары, , 11:12 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в гибели пешехода. Следствие полагает, что в момент совершения аварии полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Авария произошла вечером 19 января 2019 года на улице Комсомольской в городе Ядрине. Согласно материалам дела, подозреваемый — следователь отдела МВД России по Ядринскому району — управлял личным автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения.

«Он совершил наезд на двух женщин, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных ранений 79-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, а 67-летняя пострадавшая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — сказал Олег Дмитриев.

Полицейского подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»). Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены медицинские, автотехническая и генетическая судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В МВД по Чувашии ведомстве уточняют, что ДТП произошло недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. И заявляют, что «сотрудник отстранен от занимаемой должности и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности». Назначена служебная проверка.