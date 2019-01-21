В Боливии 13 человек погибли при падении с обрыва автобуса с футболистами

Ла-Пас, , 11:02 — REGNUM В Боливии в результате падения с обрыва автобуса с игроками любительской футбольной команды «Сиклес Клуб Лавалье» погибли 13 человек, еще 20 пострадали, сообщает аргентинское издание Clarin.

Отмечается, что инцидент произошел на участке дороги между городами Тариха и Потоси. По предварительным данным, у пассажирского транспортного средства могли отказать тормоза.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Арканзас в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, в котором ехала детская футбольная команда, погиб один человек.

Читайте также: Автобус со школьной футбольной командой попал в ДТП в Арканзасе