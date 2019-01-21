65 человек числятся пропавшими без вести при взрыве трубопровода в Мексике

Пачука, Мексика, , 10:59 — REGNUM Число жертв взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго может увеличиться из-за состояния большинства пострадавших, передает Би-Би-Си 21 января. По информации министра здравоохранения Мексики Хосе Алькосера, в больницах остаются 54 человека.

По словам губернатора штата Идальго Омара Фаяда, большинство из находящихся в больнице пострадавших имеют ожоги в 60−90% поверхности тела. «Это люди в очень, очень тяжелом состоянии», — сказал губернатор.

Раненые — в основном мужчины молодого и среднего возраста, есть также семеро несовершеннолетних и один мужчина 63 лет.

Фаяд сообщил, что 65 человек числятся в списке пропавших без вести — это значит, число погибших в ближайшие дни может увеличиться.

По словам генерального прокурора штата Идальго Рауля Арройо, сразу после тушения пожара на месте были обнаружены шесть целых тел погибших и обугленные останки более 57 человек. Из многих из них невозможно извлечь ткани для теста ДНК. Судмедэксперты в короткий срок смогли опознать только 9 погибших.

«Степень деформации останков очень велика, поэтому опознание займет много времени», — сказал Арройо.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших при взрыве и пожаре на трубопроводе компании Pemex возросло до 85. Взрыв произошел вечером 18 января в районе Тлауэлильпан, когда сотни людей незаконно сливали из трубопровода горючее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике число жертв пожара на трубопроводе превысило 80 человек