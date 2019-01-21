В Марий Эл возбуждено дело из-за жесткой посадки самодельного самолета

Йошкар-Ола, , 10:32 — REGNUM В Марий Эл по факту жесткой посадки легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Установлено, что самолет Coyote 2 совершил жесткую посадку на насыпь железнодорожного полотна перегона Илеть-Шелангер на 50 км пикета 1 Горьковской железной дороги 20 января в 11:20 мск. На борту самолета находились два автолюбителя из города Волжск, которые в результате госпитализированы. Вред здоровью пострадавших оценивается как тяжелый.

«В качестве основных версий причин авиапроисшетсвия следствие рассматривает техническую неисправность и ошибку пилотирования», — подчеркнули в управлении.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, двухместный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле железной дороги неподалеку от поселка Шелангер в Звениговском районе республики. В результате происшествия погибших нет, возгорания не произошло, железнодорожные пути и инфраструктура повреждены не были. Оба пилота смогли самостоятельно обратиться за помощью.

Пилоты были госпитализированы в больницы Волжска и Йошкар-Олы.

По предварительным данным, самолет является частным — принадлежит одному из пилотов. Ранее старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова отмечала, что самолет не имеет сертификата летной годности.

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