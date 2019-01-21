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Глава МИД Китая выразил соболезнования Кении в связи с терактом в Найроби

Происшествия

Китай жестко осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и продолжат твердо поддерживать Кению в её борьбе с терроризмом

Пекин, 21 января 2019, 10:29 — REGNUM  Член Госсовета КНР и Министр иностранных дел Китая Ван И выразил соболезнования своему кенийскому коллеге Монике Джуме в связи с террористической атакой на гостиничный и бизнес-комплекс в Найроби, передает 20 января агентство Синьхуа.

Соболезнования были отправлены Джуме еще 18 января. Ван заявил, что был глубоко потрясен атакой террористов, которая произошла в столице Кении Найроби и гибелью большого количества людей. Он выразил глубокую скорбь по невинным жертвам бандитов, а также искренние соболезнования семьям погибших и раненым.

Ван заявил, что Китай жестко осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и продолжат твердо поддерживать Кению в её борьбе с терроризмом, отстаивании национальной безопасности и стабильности.

Напомним, что 15 января террористы напали на отель в кенийском Найроби. В результате, 21 человек погиб, еще 28 получили ранения. Ответственность за содеянное взяла на себя террористическая организация «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Кении арестованы родственники одного из причастных к теракту в отеле

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