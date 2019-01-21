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Один из лучших наездников США убит быком на родео

Происшествия

В ходе очередного выступления наездник не удержался на спине животного, а при попытке встать получил сокрушительный удар в грудь копытами

Денвер, США, 21 января 2019, 10:23 — REGNUM  Разъяренный бык по кличке Hard Times («Тяжелые времена») ударом копыт лишил жизни одного из лучших наездников родео в США. Инцидент произошел в городе Денвер (штат Колорадо), передает телеканал CBS Denver.

Отмечается, что 25-летний Мейсон Лоу в ходе очередного выступления не удержался на спине животного, а при попытке встать получил сокрушительный удар в грудь копытами задних ног быка. В результате наездника унесли на носилках, помощь медиков оказалась бессильна.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года испанский тореадор Хесус Сид Салас, более известный как Эль Сид, был серьезно ранен быком. В ходе выступления на празднике Сан-Исидро бык на 20 сантиметров вонзил рог в правое бедро тореадора.

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