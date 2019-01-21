Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со взрывом в Мексике

Пекин, , 10:11 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Мексики Адресу Мануль Лопес Орадору в связи с взрывом на трубопроводе в штате Идальго, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

В своем сообщении Си заявил, что был потрясен произошедшим взрывом в центральной Мексике, в результате которого десятки человек погибли и получили ранения. От имени китайского правительства и народа, а также от собственного имени председатель Си выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Кроме того, он выразил готовность оказать Мексике любую необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 20 человек погибли и более 70 получили ранения в результате взрыва водопровода в мексиканском штате Идальго. Пожар удалось ликвидировать уже к вечеру 19 января, о чем поспешил сообщить губернатор штата Омар Файяд.

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