В Минобороны РФ заявили о гибели сирийских военных при ударе Израиля

Москва, 21 января 2019, 10:07 — REGNUM Ракетный удар Израиля по территории Сирии привел к гибели четверых сирийских военнослужащих, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщили 21 января в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.
«В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — добавили в российском военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе ночной атаки ВВС Израиля силам сирийской противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.
Напомним, в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что ракетно-бомбовый удар авиации Израиля по иранским силам в Сирии был произведен в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот.
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