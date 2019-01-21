В результате теракта на юге Афганистана погибли 12 человек

Кабул, , 09:39 — REGNUM По меньшей мере 12 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли 21 января в результате взрыва заминированного автомобиля на юге страны, сообщает со ссылкой на местные власти британское агентство Reuters.

Инцидент произошел в провинции Вардак, где целью террористов стала военная база. После подрыва заминированного автомобиля на базу проникли двое вооруженных боевиков. Помимо 12 погибших, ранения получили 28 сотрудников сил безопасности.

Ответственность за теракт на себя взяло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).