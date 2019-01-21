Понедельник, 21 Января 2019 года
09:39:28 МСК

В результате теракта на юге Афганистана погибли 12 человек

Происшествия

Еще 28 получили ранения

Кабул, 21 января 2019, 09:39 — REGNUM  По меньшей мере 12 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли 21 января в результате взрыва заминированного автомобиля на юге страны, сообщает со ссылкой на местные власти британское агентство Reuters.

Инцидент произошел в провинции Вардак, где целью террористов стала военная база. После подрыва заминированного автомобиля на базу проникли двое вооруженных боевиков. Помимо 12 погибших, ранения получили 28 сотрудников сил безопасности.

Ответственность за теракт на себя взяло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить