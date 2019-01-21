Из-за взрыва бытового газа в Ульяновской области ожоги получил ребёнок

Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновской области расследуется ещё одно происшествие, в котором из-за бытового газа пострадал ребёнок. В результате хлопка газа термические ожоги получил шестилетний мальчик, сообщает региональное следственное управление СКР.

Информация о происшествии в одном из домов по улице Текстильщиков посёлка Ишеевка Ульяновского района поступила вечером 20 января 2019 года. По предварительным данным ведомства, в одной из квартир дома произошел хлопок бытового газа.

«В результате шестилетний мальчик получил термические ожоги кисти и ушной раковины, ему назначено амбулаторное лечение. Также повреждены окна и входная дверь в квартиру», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 18 января 2019 года в одном из сёл Кузоватовского района отравились угарным газом двое детей. По предварительным данным, восьмилетнего мальчика и его семилетнего брата без сопровождения взрослых отправили в баню, где они отравились угарным газом. Старшего сына удалось спасти, его брат скончался. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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