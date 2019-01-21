В Ульяновской области в бане отравились газом дети, один погиб

Ульяновск, , 09:12 — REGNUM В Ульяновской области выясняются обстоятельства происшествия, в котором отравились двое детей, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Трагедия произошла вечером 18 января 2019 года в одном из сёл Кузоватовского района.

«Бабушка и мать отправили восьмилетного мальчика и его семилетнего брата без сопровождения взрослых в баню, где они отравились угарным газом. Обнаружив детей без сознания, мать вызвала скорую медицинскую помощь. Старшего сына медицинским работникам удалось спасти, его брат скончался», — говорят в СУ СКР по Ульяновской области.

По данным ведомства, семья на учете в полиции и в органах опеки и попечительства не состояла. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»). Назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в 2016 году резонанс в Ульяновской области вызвало отравление угарным газом десяти человека, среди них — пятеро детей. Все потерпевшие доставлены в районную больницу. Прокуратура инициировала проверку деятельности должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

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