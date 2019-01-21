В Казахстане полиция задержала подозреваемых в убийстве егеря

Кызылорда, Казахстан, , 08:55 — REGNUM В Казахстане полиция задержала троих подозреваемых в убийстве инспектора лесного хозяйства в Карагандинской области, заявил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД республики Алмас Садубаев. Об этом 21 января сообщает агентство «Казинформ».

Глава департамента отметил, что злоумышленники были задержаны оперативниками департамента криминальной полиции в частном доме в Кызыл-Орде. В настоящее время все подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Карагандинской области Казахстана при попытке задержания браконьеры нанесли тяжелые травмы инспекторам «Охотзоопрома». Из-за полученных травм один из егерей скончался в больнице.

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