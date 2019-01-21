Стрельба в Палестине: один человек получил ранение

Рамалла , , 09:06 — REGNUM Вооруженные силы Израиля открыли огонь по палестинцам на оккупированной территории Западного берега реки Иордан во время очередного контртеррористического рейда, сообщает 21 января Anadolu Ajansi.

В результате стрельбы ранение получил один человек, он был экстренно доставлен в госпиталь, где ему оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Напомним, столкновения между израильскими военными и палестинцами на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан происходят регулярно. В ходе конфликта, обострившегося с конца марта 2018 года, в противостояниях погибли порядка 200 палестинцев.

Причиной конфликта стало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, данный факт вызвал резкое недовольство в арабском мире, особенно в среде палестинцев.

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