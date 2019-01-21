Понедельник, 21 Января 2019 года
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В Уганде в ходе перестрелки погибли трое грабителей — СМИ

Происшествия

Полиции удалось предотвратить спланированное вооруженное нападение

Джинджа, Уганда, 21 января 2019, 08:40 — REGNUM  В городе Джинджа сотрудники полиции в ходе перестрелки с подозреваемыми в грабеже ликвидировали троих преступников, сообщает Daily Monitor Uganda.

Командующий полицией по региону Киира Пол Нкоре рассказал, что 19 января поступило сообщение о спланированном грабеже одного местного предпринимателя.

По его словам, полиция попыталась предотвратить преступление. Сначала полицейские открыли огонь по колесам грабителей и приказали им сдаться. Однако преступники открыли ответный огонь. В ходе перестрелки было ликвидировано двое грабителей, третий скончался по дороге в больницу, а четвертому удалось сбежать с оружием.

Розыск четвертого преступника продолжается.

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Организованная преступность
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