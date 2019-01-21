В Уганде в ходе перестрелки погибли трое грабителей — СМИ

Джинджа, Уганда, , 08:40 — REGNUM В городе Джинджа сотрудники полиции в ходе перестрелки с подозреваемыми в грабеже ликвидировали троих преступников, сообщает Daily Monitor Uganda.

Командующий полицией по региону Киира Пол Нкоре рассказал, что 19 января поступило сообщение о спланированном грабеже одного местного предпринимателя.

По его словам, полиция попыталась предотвратить преступление. Сначала полицейские открыли огонь по колесам грабителей и приказали им сдаться. Однако преступники открыли ответный огонь. В ходе перестрелки было ликвидировано двое грабителей, третий скончался по дороге в больницу, а четвертому удалось сбежать с оружием.

Розыск четвертого преступника продолжается.