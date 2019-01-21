Часть Центральной Америки осталась без электричества из-за сбоя в Панаме

Панама, , 08:34 — REGNUM 20 января бóльшая часть Панамы, а также отельные районы Коста-Рики, Гватемалы и Никарагуа остались без электричества из-за сбоя в панамской системе электроснабжения, передает Би-Би-Си.

Подача электричества прервалась в полдень по местному времени. В столице Панамы остановил свою работу единственный в Центральной Америке метрополитен. Пожарным пришлось эвакуировать пассажиров метро.

Прервали свою работу водоочистные сооружения и насосная станция вблизи столицы. Деятельность Панамского канала и международного аэропорта Токумен продолжалась благодаря использованию электрогенераторов.

По сообщению панамской государственной энергетической компании ETESA, причиной массового отключения электроэнергии стало «происшествие в национальной интегрированной системе», подробности не были уточнены. К вечеру ETESA сообщила о восстановлении подачи электроэнергии на 80%.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела призвал население к спокойствию и исключил связь аварии с ожидаемым визитом папы Римского Франциска в страну, передает TeleSur. Понтифик должен прибыть в Панаму 23 января в рамках Всемирного дня молодежи. Вместе с ним в страну прибудут до 100 тыс. паломников.

Страны Центральной Америки от Панамы до Гватемалы объединены электросетью протяженностью в 1,8 тыс. км. Это облегчает сбыт электроэнергии между соседями и снижает затраты на ее выработку, однако аварии в одной стране приводят к проблемам в других. Так, в 2017 году подобное происшествие привело к полному отключению электроэнергии во всей Центральной Америке.