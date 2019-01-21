Кораблекрушение у берегов Китая: 11 человек спасены, двое пропали без вести

Фучжоу, Китай, , 08:20 — REGNUM Одиннадцать членов экипажа спасены, еще двое остаются пропавшими без вести в результате подтопления грузового судна в морских водах у берегов провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

По сведениям Дунхайского спасательного бюро при министерстве транспорта, инцидент произошёл около 4:00 по местному времени близ уезда Дуншань. Все 13 членов экипажа покинули судно, спрыгнув в воду для спасения. Бюро направило вертолёт и спасательный корабль на место происшествия. В штормовую погод, спасателям удалось обнаружить пятерых членов экипажа и поднять их из моря на вертолет. Еще шестеро были спасены проходящими мимо лодками. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту нефтяного танкера у берегов Гонконга произошло возгорание, были погибшие и раненые. Из воды по горячим следам было извлечено 22 члена экипажа.

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