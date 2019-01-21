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Диджея из Уганды убили за «скучную музыку» — СМИ

Происшествия

Руководство дискотеки обвиняют в неспособности защитить молодого человека

Небби, Уганда, 21 января 2019, 08:09 — REGNUM  Ученик старшей школы, который подрабатывал на дискотеке в округе Небби в Уганде, был убит, сообщает Daily Monitor Uganda.

Толпа злоумышленников убила подростка 16 января, обвинив его в том, что он не поставил их любимую музыку.

Окружной комиссар Уильям Боб Лабеджа обвинил руководство дискотеки в том, что оно не смогло защитить диджея.

«Все дискотеки в округе должны быть закрыты, потому что они вызывают ненадежность в среде молодежи», — добавил Лабеджа.

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Бытовые убийства
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