Диджея из Уганды убили за «скучную музыку» — СМИ

Небби, Уганда, , 08:09 — REGNUM Ученик старшей школы, который подрабатывал на дискотеке в округе Небби в Уганде, был убит, сообщает Daily Monitor Uganda.

Толпа злоумышленников убила подростка 16 января, обвинив его в том, что он не поставил их любимую музыку.

Окружной комиссар Уильям Боб Лабеджа обвинил руководство дискотеки в том, что оно не смогло защитить диджея.

«Все дискотеки в округе должны быть закрыты, потому что они вызывают ненадежность в среде молодежи», — добавил Лабеджа.