Понедельник, 21 Января 2019 года
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На востоке Уганды в результате ДТП погибли 7 человек

Происшествия

Еще 17 пострадавших получили серьезные ранения

Мбале, Уганда, 21 января 2019, 08:04 — REGNUM  На востоке Уганды произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Авария произошла на дороге Сороти-Мбале. Грузовик, в котором фермеры ехали на скотный рынок Отубои, перевернулся, 7 из них погибли, еще 17 были серьезно ранены.

Представитель полиции по провинции Восточная Кьога Майкл Одонго рассказал, что грузовик перевернулся после лобового столкновения. Авария произошла 19 января.

Он также добавил, что 8 из 25 коров, которых везли на рынок в этом грузовике, погибли на месте.

«С наибольшей вероятностью причиной аварии стало превышение скорости», — заявил Одонго.

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