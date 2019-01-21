На востоке Уганды в результате ДТП погибли 7 человек

Мбале, Уганда, , 08:04 — REGNUM На востоке Уганды произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Авария произошла на дороге Сороти-Мбале. Грузовик, в котором фермеры ехали на скотный рынок Отубои, перевернулся, 7 из них погибли, еще 17 были серьезно ранены.

Представитель полиции по провинции Восточная Кьога Майкл Одонго рассказал, что грузовик перевернулся после лобового столкновения. Авария произошла 19 января.

Он также добавил, что 8 из 25 коров, которых везли на рынок в этом грузовике, погибли на месте.

«С наибольшей вероятностью причиной аварии стало превышение скорости», — заявил Одонго.