На востоке Уганды в результате ДТП погибли 7 человек

Мбале, Уганда, 21 января 2019, 08:04 — REGNUM На востоке Уганды произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.
Авария произошла на дороге Сороти-Мбале. Грузовик, в котором фермеры ехали на скотный рынок Отубои, перевернулся, 7 из них погибли, еще 17 были серьезно ранены.
Представитель полиции по провинции Восточная Кьога Майкл Одонго рассказал, что грузовик перевернулся после лобового столкновения. Авария произошла 19 января.
Он также добавил, что 8 из 25 коров, которых везли на рынок в этом грузовике, погибли на месте.
«С наибольшей вероятностью причиной аварии стало превышение скорости», — заявил Одонго.