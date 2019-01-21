Земельный вопрос: бывшего проректора Иркутской госсельхозакадемии ждёт суд

Иркутск, , 07:49 — REGNUM Теперь уже бывший проректор ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» уличён в махинациях с землей, находящейся в федеральной собственности. О возбуждении уголовного дела предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий») по итогам доследственной проверки сообщило сегодня, 21 января, СУ СК РФ по Иркутской области.

В ходе разбирательств выяснилось, что в 2013 году проректор, не имея полномочий действовать от имени данного учреждения без доверенности и зная, что земельный участок находится в федеральной собственности, подал недостоверные документы в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области, на основании которых из федеральных земель были выведены участки совокупной площадью 4,9 га.

«Указанные действия повлекли за собой наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении материального ущерба на сумму около 220 млн рублей», — пояснили следователи.

Известно, что в ходе расследования было допрошено большое количество свидетелей, проведены трудоемкие судебные экспертизы, по результатам которых был установлен факт незаконного отчуждения земельных участков и размер причиненного ущерба.

Объем уголовного дела, которое уже направлено в суд, составил 18 томов.