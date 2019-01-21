В Зимбабве задержаны более 400 протестующих — СМИ

Хараре, , 07:35 — REGNUM Службы безопасности Зимбабве задержали от 400 до 600 протестующих с начала национальной забастовки в понедельник 14 января, сообщает The Guardian Africa.

Сотни активистов скрываются в Зимбабве, в то время как солдаты и полицейские проводят рейды в бедных районах городов.

Активисты сообщают, что в ходе таких рейдов 18 января мирных граждан избивали и заключали под стражу. 12 человек погибли.

По их данным, многие заключенные содержатся в переполненных камерах, им не предъявлены обвинения.

Ассоциация врачей за права человека в Зимбабве сообщает, что в последние дни приходилось столкнуться с 68 случаями огнестрельных ранений и более 100 случаями «избиений тяжелыми предметами, сапогами, дубинками».