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В Зимбабве задержаны более 400 протестующих — СМИ

Происшествия

Протесты продолжаются уже неделю

Хараре, 21 января 2019, 07:35 — REGNUM  Службы безопасности Зимбабве задержали от 400 до 600 протестующих с начала национальной забастовки в понедельник 14 января, сообщает The Guardian Africa.

Сотни активистов скрываются в Зимбабве, в то время как солдаты и полицейские проводят рейды в бедных районах городов.

Активисты сообщают, что в ходе таких рейдов 18 января мирных граждан избивали и заключали под стражу. 12 человек погибли.

По их данным, многие заключенные содержатся в переполненных камерах, им не предъявлены обвинения.

Ассоциация врачей за права человека в Зимбабве сообщает, что в последние дни приходилось столкнуться с 68 случаями огнестрельных ранений и более 100 случаями «избиений тяжелыми предметами, сапогами, дубинками».

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