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Затор на автодороге в Казахстане: 312 человек эвакуированы

Происшествия

На месте затора организована выдача горячего питания и топлива

Усть-Каменогорск, Казахстан, 21 января 2019, 07:29 — REGNUM  Сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана эвакуировали 312 человек с затора на автодороге Алма-Ата — Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нурсултан Нурахметов, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

По его словам, эвакуированные лица размещены в больнице, двух средних школах, колледже, у жителей села Таскескен и в кафе. Часть людей, оставшихся в заторе, отказались от эвакуации. Нурахметов добавил, что на месте осталось 231 транспортное средство.

Напомним, 20 января с 3 часов 50 минут по времени Астаны (00 часов 50 минут по Москве) из-за сильной метели образовался затор транспортных средств на 681 км автодороги Алма-Ата — Усть-Каменогорск. На месте затора организована выдача горячего питания и топлива.

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