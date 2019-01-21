В Кении арестованы родственники одного из причастных к теракту в отеле

Момбаса, Кения, , 07:21 — REGNUM Полиция Кении арестовала жену и отца одного из террористов, причастного к атаке на отель DuitsD2, в котором погиб 21 человек, сообщает Daily Monitor Uganda.

Одним из нападавших боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был уроженец Кении Махир Халид Ризики, выросший в Момбасе, сообщили 19 января источники в полиции Кении.

В Момбасе были задержаны отец и жена Ризики.

«В расследование таких дел ближайшие члены семьи располагают бесценной информацией», — отмечают полицейские.

Они добавили, что Ризики был вычислен через общение по мобильному телефону. Полиция также располагает информацией о том, что Ризики был завербован в группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Момбасе. Ранее он уже участвовал в атаках против спецслужб.