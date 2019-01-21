Сразу три землетрясения подряд произошли в китайском Тибете

Лхаса, Китай, , 06:25 — REGNUM Сразу три землетрясения произошли в уезде Шэтонгмён города Шигадзе в китайском Тибете, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Первые толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в 10:28 по Пекину 21 января, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр залегал на глубине 10 км по координатам 30,09 градусов северной широты и 88,77 градусов восточной долготы.

Второе землетрясение не заставило себя долго ждать. В 14:28 по Гринвичу были зафиксированы толчки магнитудой 5,2. Эпицентр находился на глубине 9,6 км по координатам 30,3894 градусов северной широты и 87,6129 восточной долготы.

Наконец, третье землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 15:06 по Гринвичу. Эпицентр находился на глубине 10,4 км по координатам 30,4142 градусов северной широты и 87,6922 градусов восточной долготы. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало, отметили в Геологической службе США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, информации о пострадавших также не было.

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